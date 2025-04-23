Авто для председателя: лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву на китайском Hongqi

Во время майского визита в Москву, приуроченного к празднованию Дня Победы, китайский лидер Си Цзиньпин будет передвигаться по столице на представительском седане китайской марки премиум-класса.

Согласно источникам ТАСС, во время грядущего визита в Москву г-н Си Цзиньпин воспользуется для перемещения по Первопрестольной представительским седаном Hongqi с индексом N701. Кроме того, для обслуживания праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, представители «поднебесной» компании предоставят китайской делегации 20 седанов H9 и 10 бизнес-минивэнов HQ9. Это решение подчеркивает, в том числе, укрепление российско-китайского партнерства в автомобильной сфере.

Напоним, что бренд Hongqi, основанный в 1958 году как эксклюзивный производитель транспортных средств для китайских госструктур, с 2018 года вышел на международный рынок. В России марка представлена ее официальным дистрибутором ООО «ФАВ — Восточная Европа». Использование машин «Хончи» в кортеже китайской делегации совпадает по времени с подготовкой к российско-китайскому саммиту.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий визит Си Цзиньпина в Москву запланирован на конец августа — начало сентября и будет приурочен к памятным датам окончания Второй мировой войны.