Return to Russia: как американский автопром собирается возвращаться в нашу страну

Заокеанский «рыжий флюгер», изменчивый как ветер в мае, перемешал уже немало карт и сложившихся, казалось бы, партий. Трамп породил в мировой экономике самый настоящий хаос, последствия которого уже сказались на немецком, например, автопроме: VW отправляется в простой, а следом за ним — Mercedes-Benz и BMW. Дальше — только больше. Однако у медали всегда две стороны, и вторая в нашем случае — весьма необычна и российскому автомобилисту крайне любопытна. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вопрос возвращения американского и азиатского (а со временем — и европейского) бизнеса в Россию не стоит: огромный и богатый рынок, на котором товары, привезенные даже через сложную и дорогую цепочку поставок, всегда находят покупателя, влечет всех предпринимателей. Другой вопрос — когда?

И тут все намного сложнее: вторичные санкции, перекрывающие не столько дряхлеющий европейский, сколько американский сбыт — слишком серьезная цена для резких телодвижений. Поэтому все ждут и надеются на оттепель: Будапешта пока не случилось, зато был Анкоридж, в рамках которого состоялась столь интересная беседа, что мы о ней до сих пор не знаем вообще ничего.

Но шила в мешке не утаишь, и поползли слухи о грядущем возвращении торгового баланса с головы на ноги. В частности — из американских же источников и поползли. Пропустим мимо ушей список «побед», «остановленных войн» и успешных сделок Трампа и сосредоточимся на реальных последствиях встречи на Аляске. А они, меж тем, уже есть.

Фото: Daniel Torok/globallookpress.com

В частности, глава «Американской торговой палаты в России» Роберт Эйджби заявил, что прежние модели взаимодействия более не актуальны: прямые инвестиции и товарооборот, который наблюдался два первых десятилетия века, сменятся покупкой и арендой технологий, контрактным производством и совместными предприятиями. Более того, работа над конкретными проектами, интересными представителям обоих стран, уже ведутся.

Ничего не напоминает? Это китайский стиль ведения бизнеса: хотите продавать — стройте заводы и делитесь технологиями. Больше никаких личных конвейеров, которые можно закрывать в один день — только совместные предприятия с российскими же компаниями. И логика в этом есть: клиент защищен, бюджет наполняется, рабочие места множатся.

Более того: чудовищный утилизационный сбор, который будет в обозримой перспективе только расти, отсеет весь импорт, сделав единственным возможным вариантом ведения дел и получения прибыли — внутреннее производство. В таком случае «утиль» — это некий «входной бонус», гарантия прибыли для тех, кто придет в числе первых.

Укладывается в парадигму и заметное снижение требований к СПИКам. На начальных порах хватит и отверточной сборки, но уже завтра требования поднимут, о чем порталу «АвтоВзгляд» не раз рассказывали эксперты. Так у нас действительно может появиться собственный и конкурентоспособный автопром, а не утилитарный пожиратель государственного бюджета с грандиозными идеями, где каждый сантиметр — миллиарды. Правда, одна довольно большая ложка дегтя в этой бочке меда есть: тут не на одну пятилетку работы. Завтра-то на чем ездить будем?..