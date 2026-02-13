Московских водителей призвали отказаться от автомобилей в 30-градусные морозы

Как сообщает ТАСС, в сильный минус эксперты рекомендуют пользоваться исключительно общественным транспортом, считая его самым надежным. Однако если поездки на автомобиле все же нельзя избежать, к ней необходимо серьезно подготовиться, проверив работоспособность основных технических систем.
По словам специалистов, следует начать с мониторинга уровней и состояния моторного масла, антифриза и зимней стеклоомывающей жидкости. Затем можно заняться проверкой заряда и клемм аккумулятора, а также давления в шинах. Не стоит забывать про свечи зажигания, приводные ремни, шланги и светотехнику.
Перед выездом в багажнике должны лежать аэрозоль для разморозки замков, скребок-щетка для очистки стекол, пусковое устройство и буксировочный трос, заключили в ЦОДД.