Московских водителей призвали отказаться от автомобилей в 30-градусные морозы

В Московском регионе снова похолодает уже вечером в воскресенье, 15 февраля, на дорогах ожидается образование серьезной гололедицы. В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предложили автомобилистам не пользоваться машиной, если температура воздуха упадет ниже 30 ℃, поскольку многократно возрастают риски технических неисправностей.

Как сообщает ТАСС, в сильный минус эксперты рекомендуют пользоваться исключительно общественным транспортом, считая его самым надежным. Однако если поездки на автомобиле все же нельзя избежать, к ней необходимо серьезно подготовиться, проверив работоспособность основных технических систем.

По словам специалистов, следует начать с мониторинга уровней и состояния моторного масла, антифриза и зимней стеклоомывающей жидкости. Затем можно заняться проверкой заряда и клемм аккумулятора, а также давления в шинах. Не стоит забывать про свечи зажигания, приводные ремни, шланги и светотехнику.

Перед выездом в багажнике должны лежать аэрозоль для разморозки замков, скребок-щетка для очистки стекол, пусковое устройство и буксировочный трос, заключили в ЦОДД.