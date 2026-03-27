Знакомые имена: объявлен лонг-лист нового сезона премии «ТОП-5 АВТО»

В России стартовал очередной — четырнадцатый по счету — сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». И оргкомитет этого авторитетного мероприятия представил лонг-лист кандидатов в номинанты из более 60 новых или существенно обновленных моделей автомобилей, продажи которых на российском рынке начались в течение прошлого года.

Понятное дело, что подавляющее число претендентов на победу — изделия китайского автопрома. Однако радует, что растет и число отечественных брендов, чьи шансы выбиться в лидеры достаточно высоки. Среди них, разумеется, LADA, «Москвич», «Соллерс», Tenet, Evolute, Voyah.

Разумеется, в подавляющем большинстве случаев и здесь явно прослеживается «китайский след», но, как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. А каким маркам и моделям из предложенного списка отдали предпочтение лично вы, если бы входили в жюри этой престижной премии?

«Компактный автомобиль/Кроссовер»

BELGEE X70 (обновление), CHERY TIGGO 4, CHERY TIGGO 7L (обновление), JAECOOJ7 (обновление), KGM KORANDO, KGM TIVOLI, LADA ISKRA, LADA NIVA TRAVEL(обновление), OMODA C7, TENET T7TENET T4

«Среднеразмерный автомобиль/Кроссовер»

BAW 212, BELGEE S50, BESTUNE T90, CHANGAN CS75PLUS, DONGFENG MAGE, DONGFENG HUGE, GAC GS4, HAVAL H7, HAVAL F7x, HONGQI HS5 (обновление), JETOUR T1, KGM TORRES, KGM REXTON, SWM G01, SWM G01F, SWM G05 Pro, TANK 300 (обновление), TENET T8, МОСКВИЧ 8, МОСКВИЧ М70

«Большой автомобиль/Кроссовер»

BAW MPV, BESTUNE B70, GAC GS8 (обновление), HONGQI HS7, HONGQI H6, JAC RF8, SOLLERS SP7, TANK 400, МОСКВИЧ М90

«Электрический автомобиль/Гибрид»

AITO SERES M7, AVATR 11, AVATR 12, EVOLUTE i-JOY, EVOLUTE i-SPACE, EXEED, EXLANTIX ET, EXEED EXLANTIX ES, GAC GS8 HEV, GEELY EX5 EM-i, GEELY EX5, Li Auto L6, Li Auto L7, Li Auto L9, ROX 01, VOYAH TAISHAN

«Коммерческий автомобиль»

CHANGAN STAR TRUCK, FOTON TUNLAND V7, FOTON TUNLAND V9, OTING PALASSO, SOLLERS SF1, SOLLERS ST9, HUANGHAI N2, HUANGHAI N7