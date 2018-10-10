ОСАГО подорожает почти в два раза

Законопроект изменений в ОСАГО по версии Минфина предусматривает постепенную отмену двух повышающих цену полиса коэффициентов и параллельное им расширение тарифного коридора.

На данный момент базовая цена ОСАГО может устанавливаться страховщиком в пределах 3432—4118 рублей. Все страховые компании, по умолчанию, разумеется, выбирают максимальную цену — 4118 рублей. Для вычисления размера стоимости полиса на конкретную машину эта сумма умножается на ряд коэффициентов, в том числе «территориальный» и «за мощность мотора».

Например, для машины мощностью свыше 150 л. с. мощностной коэффициент составит 1,6. Для авто, зарегистрированного, скажем, в Москве территориальный коэффициент будет равен 2.

Минфин предлагает отменить «коэффициент мощности» с 1 сентября 2019 года и одновременно расширить «коридор» базовых цен полиса ОСАГО на 30%.

А еще через год, с 1 сентября 2020 года, министерство предлагает отменить «территориальный коэффициент», компенсировав его еще одним расширением «коридора» — еще на 40%. Чиновники успокаивают, что, мол, страховщики таким образом получат возможность в борьбе за клиента снижать цену ОСАГО.

На самом деле все понимают, что страховые компании, как обычно, просто тупо поднимут свои базовые расценки на полисы сначала на 30%, а через год — на 40%. И будут «конкурировать» между собой на рынке ОСАГО точно также как и сейчас. То есть никак. Таким образом, по факту, базовая цена полиса обязательного автострахования с осени 2020 увеличится на 82% по сравнению с нынешним уровнем.