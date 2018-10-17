За какие машины владельцы получают самые крупные страховые выплаты

В период с 2016 по 2018 годы самым невыгодным для страховых компаний оказался Mercedes-Benz SL-Klasse, за который одна из них выложила 12 800 000 рублей. Вторую позицию занял Mercedes-Benz S 65 AMG, владельцы которого получили на миллион меньше — 11 800 000 «деревянных». Замыкает тройку внедорожник Mercedes-Benz G-Klasse с выплатой 10 800 000 рублей.

Далее в списке следуют Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Wraith и Porsche Cayenne Turbo с общим показателем возмещения ущерба в 10 000 000 рублей.

В ТОП-10 лидеров вошли также Mercedes-Benz GLE-Klasse (9 300 000 ₽), Mercedes-Benz Actros 3341 AK (9 200 000 ₽), большегруз MAN TGS (9 200 000 ₽) и Mercedes-Benz S-Klasse (9 100 000 ₽). Ремонт машин признали нерентабельным почти во всех указанных случаях за исключением одного: восстановлен был только Rolls-Royce Wraith.