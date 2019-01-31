При каких условиях вам не заплатят по ОСАГО

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Как правило, каждый автовладелец с полисом ОСАГО живет в полной уверенности, что если вдруг произошедшее с ним ДТП признают страховым случаем, а его — потерпевшим, то он обязательно получит страховые выплаты. Однако на самом деле не все так просто, и существует ряд причин, по которым страховщик вам может в компенсации ущерба отказать.
Иван Флягин

Как известно, под страховым случаем подразумевается ваша гражданская ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу потерпевших при дорожно-транспортном происшествии. Но вот беда — многие забывают, что такое ДТП.

ДТП

Следует иметь в виду, что ОСАГО покрывает ущерб, причиненный исключительно в результате дорожно-транспортного происшествия — инцидента, произошедшего во время движения одной из машин. И «движение» — здесь ключевое слово. То есть разбитое стекло или вмятина от телевизора, сброшенного с пятого этажа на крышу авто, это не страховой случай. В такой ситуации страховщик по ОСАГО никак не сможет компенсировать ущерб, а чтобы привлечь к ответственности виновных, необходимо обращаться в местное отделение полиции. Так что перове условие выплат по «автогражданке» — ДТП.

Два участника

В случае, если вы при маневре задели соседа по полосе или «догнали» впереди идущую машину, нарушив ПДД, ущерб пострадавшим компенсирует ваша страховая компания. При обратном раскладе вы, будучи потерпевшим, можете рассчитывать на прямое возмещение убытков со стороны страховщика, у которого договор с виновником инцидента.

Следовательно, страховой случай предполагает наличие как минимум двух участников ДТП. А пока вам не удастся доказать, что вашу «ласточку» повредил конкретный водитель, либо он сам не признает вину, на выплаты не рассчитывайте.

НЮАНСЫ

Чтобы не попасть впросак с компенсациями, следует внимательно читать правила страхования, где написано, что вы не в праве на них рассчитывать, если обратились к страховщику с опозданием — через 5 дней после даты аварии.

Логично, что не следует ни на что надеяться, если вы решили выступить на своем авто на гоночных соревнованиях или занялись обучением вождению других людей.

Страховщик в праве не ответить на ваше заявление, если причиной ущерба стал перевозимый груз. То есть за машину, взорвавшуюся в результате тротила, лежащего в вашем багажнике, компенсаций не положено.

Наезд на памятник

Вам законно откажут в требовании на возмещение ущерба, полученного при исполнении своих служебных обязанностей, застрахованных по социальному пакету. Иными словами, работая курьером или экспедитором на своей «ласточке», на помощь ОСАГО в случае ДТП не рассчитывайте.

Если при аварии вы снесете памятник культуры, повредите архитектурное строение или испортите раритетное антикварное изделие, страховщик вас также проигнорирует.

Обоюдная вина

Кроме перечисленных условий, вам откажут в компенсациях в следующих случаях: банкротство компании, предъявление поддельного бланка полиса, установленный факт мошенничества с целью получения финансовой или личностной выгоды, а также обоюдная вина водителей.

В указанных ситуациях лучше обратиться за консультацией в Российский союз автостраховщиков. Никаких других причин для отказа в выплате компенсаций по ОСАГО, кроме указанных, не существует.

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31 января 2019
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