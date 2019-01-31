При каких условиях вам не заплатят по ОСАГО

Как известно, под страховым случаем подразумевается ваша гражданская ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу потерпевших при дорожно-транспортном происшествии. Но вот беда — многие забывают, что такое ДТП.
ДТП
Следует иметь в виду, что ОСАГО покрывает ущерб, причиненный исключительно в результате дорожно-транспортного происшествия — инцидента, произошедшего во время движения одной из машин. И «движение» — здесь ключевое слово. То есть разбитое стекло или вмятина от телевизора, сброшенного с пятого этажа на крышу авто, это не страховой случай. В такой ситуации страховщик по ОСАГО никак не сможет компенсировать ущерб, а чтобы привлечь к ответственности виновных, необходимо обращаться в местное отделение полиции. Так что перове условие выплат по «автогражданке» — ДТП.