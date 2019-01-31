При каких условиях вам не заплатят по ОСАГО

Два участника

В случае, если вы при маневре задели соседа по полосе или «догнали» впереди идущую машину, нарушив ПДД, ущерб пострадавшим компенсирует ваша страховая компания. При обратном раскладе вы, будучи потерпевшим, можете рассчитывать на прямое возмещение убытков со стороны страховщика, у которого договор с виновником инцидента.

Следовательно, страховой случай предполагает наличие как минимум двух участников ДТП. А пока вам не удастся доказать, что вашу «ласточку» повредил конкретный водитель, либо он сам не признает вину, на выплаты не рассчитывайте.

НЮАНСЫ

Чтобы не попасть впросак с компенсациями, следует внимательно читать правила страхования, где написано, что вы не в праве на них рассчитывать, если обратились к страховщику с опозданием — через 5 дней после даты аварии.

Логично, что не следует ни на что надеяться, если вы решили выступить на своем авто на гоночных соревнованиях или занялись обучением вождению других людей.

Страховщик в праве не ответить на ваше заявление, если причиной ущерба стал перевозимый груз. То есть за машину, взорвавшуюся в результате тротила, лежащего в вашем багажнике, компенсаций не положено.