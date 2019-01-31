Техосмотр резко подорожает вслед за ОСАГО

Реформа техосмотра, как выясняется, кажется недостаточно радикальной для многих финансово заинтересованных в ней лиц. Под ширмой борьбы за безопасность на дороге владельцы пунктов ПГТО решили потихоньку протолкнуть еще и возможность задирать цены на свои не нужные автовладельцам услуги.

В ходе состоявшегося на днях очередного межведомственного совещания по реформе ТО лоббисты предложили разрешить им устанавливать «плавающие» цены на обязательный техосмотр. По их мнению, на сегодняшний день 800 рублей для Москвы — это очень мало за «посмотреть на машину».

Представители ряда министерств высказались, что введение базового тарифа на прохождение техосмотра, от которого будут «отталкиваться» операторы ПГТО, устанавливая расценки на свои услуги, было бы здравой идеей.

Таким образом, Госдуме для рассмотрения во втором чтении поправок в законодательство о техосмотре, правительство скорее всего предложит дать «техосмотрщикам» возможность взвинчивать цены на свои «услуги» — примерно так, как это делают сейчас страховщики ОСАГО.

И это при том, что сам по себе «техосмотр», если опираться на официальную статистику ГИБДД, абсолютно не влияет на аварийность.