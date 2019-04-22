СФ разрешил не возить с собой полис ОСАГО

На своем пленарном заседании Совет Федерации поддержал принятие поправок в закон об ОСАГО, приравнивающий бумажный полис к электронному и разрешающий оформлять европротокол в электронном виде.

Фактически, новый закон окончательно превращает бумажный полис ОСАГО, который водители привыкли постоянно возить с собой, просто в дубликат электронной страховки, все параметры которой все равно хранятся в базах данных страховщиков и ГИБДД. Формально, для водителей требование предъявлять полис дорожному полисмену из ПДД никто не убирал. Однако теперь дпсники смогут проверять наличие ОСАГО через свою базу данных, — не заставляя водителя предъявлять «розовую бумажку».

По этой причине необходимость постоянно возить ее в машине отпадет сама по себе сразу после того как закон подпишет президент и он вступит в силу.