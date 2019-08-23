Правительство опять ужесточает правила проведения техосмотра

Очередные поправки в очередной нормативный документ, касающийся обязательного техосмотра транспорта, родились в профильном ведомстве. На сей раз Министерство транспорта изготовило свой вариант изменений в «Правила проведения технического осмотра транспортных средств».
«Операторы техосмотра», удивительным образом убедившие власти в своем праве на паразитическое существование «на горбу» у десятков миллионов автовладельцев, получат еще несколько изменений в своей повседневной деятельности.
Вслед за принятием новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», Минтранс подготовил соответствующие поправки в «Правила проведения техосмотра» — для вступления их в силу достаточно будет подписи главы Правительства.
Главное в этом документе, что с 8 июня 2020 года в проведении ТО будет отказано машинам с нечитаемым VIN-номером. Кроме того, если авто не смогло из-за каких-либо неисправностей пройти ТО, сведения о неполадках будут внесены в электронную базу данных. И, наконец, плату за проведение техосмотра владельцу авто, не прошедшего проверку, никто возвращать не будет.
Из более мелких новаций можно отметить следующие. Так, начиная с будущего лета, привезти на техосмотр машину сможет любой человек — сейчас это вправе сделать только ее хозяин, либо обладатель специальной доверенности от владельца, более никто.
Еще минтрансовские поправки учли тот факт, что многие машины оснащены газобаллонным оборудованием (ГБО), однако сейчас при ТО его состояние нигде никаких не фиксируется. Теперь ведомство предлагает вносить серийный номер баллона, год его выпуска, а также даты последнего и очередного освидетельствований в электронную базу данных наравне с прочими сведениями о транспортном средстве, прибывшем для проведения техосмотра.