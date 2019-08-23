Правительство опять ужесточает правила проведения техосмотра

«Операторы техосмотра», удивительным образом убедившие власти в своем праве на паразитическое существование «на горбу» у десятков миллионов автовладельцев, получат еще несколько изменений в своей повседневной деятельности.

Вслед за принятием новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», Минтранс подготовил соответствующие поправки в «Правила проведения техосмотра» — для вступления их в силу достаточно будет подписи главы Правительства.

Главное в этом документе, что с 8 июня 2020 года в проведении ТО будет отказано машинам с нечитаемым VIN-номером. Кроме того, если авто не смогло из-за каких-либо неисправностей пройти ТО, сведения о неполадках будут внесены в электронную базу данных. И, наконец, плату за проведение техосмотра владельцу авто, не прошедшего проверку, никто возвращать не будет.