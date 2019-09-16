С 2020 года ОСАГО может подорожать на 70%

В ходе Московского финансового форума исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что ситуация в сегменте ОСАГО позволяет перейти от системы жесткого регулирования к более свободным тарифам.

– Мы прошли через кризис, повлекший массовый уход страховщиков и рост страхового мошенничества, — отметил Уфимцев. — Сейчас ситуация значительно улучшилась: страховые компании навели порядок в своей деятельности, улучшили работу с потребителями, снизили количество жалоб и т. д.

В течении осенней сесии 2019 года Госдума должна рассмотреть законопроект, предполагающий переход к персонализированному ценообразованию в ОСАГО. Таким образом, следующий этап реформы запланирован на начало 2020 года.

Согласно ему, произойдет расширение тарифного коридора сначала на 30%, а со временем — на 40% в большую и меньшую стороны. Таким образом, суммарное подорожание полиса может достичь 70%.

Напомним, что в результате аналогичного «расширения коридора тарифа ОСАГО», случившегося в 2015-ом году, страховые компании «хором» просто взяли и подняли цены на полисы до максимально возможного уровня.

Заметим, что законопроект, находящийся сейчас в Думе, предполагает введение новых коэффициентов, сильно влияющих на цену ОСАГО. Благодаря им, стоимость обязательной автостраховки будет учитывать манеру вождения и количество грубых нарушений ПДД у каждого водителя. Параллельно, существующие сейчас коэффициенты, обусловленные территорией проживания автовладельца и мощностью двигателя его машины, планируется отменить, как не влияющие на аварийность.