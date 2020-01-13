Страховщикам запретят продавать существующие полисы ОСАГО

Российский союза автостраховщиков (РСА) сообщил об очередном изменении в правилах оформления «автогражданки». В 2020 году страховщики начнут использовать бланки страховых полисов ОСАГО новых серий — «ННН» и «РРР». Применяемые сейчас бланки полисов серий «ККК» и «МММ» они имеют право использовать только до 1 апреля 2020 года.

После этой даты в их распоряжении окажутся страховые документы лишь бланки серий «ННН» и «РРР». Заметим, что серия «ННН» (с полиграфией на оборотной стороне) предназначена для заключения договора ОСАГО одновременно с оформлением опции добровольного страхования.

Для ОСАГО, не предусматривающего заключения договоров добровольного страхования, будут применяться бланки страховых полисов серии «РРР». Заметим, что автостраховка, оформленная на «старом» бланке серии «ККК» или «МММ» до 1 апреля 2020, будет полностью легитимна вплоть до истечения срока договора.