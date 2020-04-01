Запуск системы фотофиксации при техосмотре официально перенесен на 2021 год

Дата вступления в силу требований, обязывающих проводить фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформлять диагностические карты в электронном виде, сдвинута примерно на 8 месяцев. Такое решение приняли депутаты Госдумы.

Изначально, согласно принятому в 2019-ом году закону, запуск реформы техосмотра должен был состояться 7 июня 2020 года. Однако, в связи с коронавирусными обстоятельствами, правительство и «игроки рынка» решили перенести этот момент на 1 марта 2021 года.

Напомним, что параллельно ужесточению процедуры ТО, предполагалось введение в силу штрафа для автовладельца за езду без действующей диагностической карты. Он должен составить 2000 рублей.

На данный момент не вполне понятно: будет ли отложено вступление в силу штрафных санкций на тот же срок, что и изменения в правилах техосмотра.