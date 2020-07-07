Цены на ОСАГО могут вырасти на 10%

Центробанк планирует дать с 24 августа дать страховым компаниям возможность расширить тарифный коридор базовой цены полиса ОСАГО на 10% в обе стороны — для частных владельцев легковушек. Для

Для юрлиц тарифный коридор расширяется на 20% в обе стороны, для такси на 30%, для грузовиков — тоже на 20%.

Цена страховки сейчас находится в пределах 2746– 4942 рубля, а с конца августа она станет располагаться в интервале 2471–5436 рубля.

Напомним, что это уже третье расширение коридора стоимости ОСАГО. И после каждого из них, вопреки звучащим каждый раз мантрам чиновников на тему «увеличения гибкости страховых компаний в подходе к безаварийным водителям», все изменения сводились к почти неафишируемому, но дружному повышению цен на ОСАГО всеми страховщиками.

Не удивимся, если подобная «гибкость» случится и после 24 августа.