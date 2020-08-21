Власти уверены, что Россия не проживет без транспортного налога

Транспортный налог является региональным, поэтому субъекты имеют право самостоятельно определять его ставку, сроки уплаты и льготы. Соответственно, в Минфине уверены: если этот налог будет отменен, то поступления в дорожные фонды резко сократятся — это, в свою очередь, потребует компенсации из федерального бюджета. А сейчас, в условиях пандемии, бюджет надо беречь! Более того, увеличение акциза на топливо «приведет к росту цен практически на все товары».

Так что ничего нового. Топливные акцизы появились, чтобы заменить собой транспортный налог, а в итоге мы платим и то, и другое. Притом инициативы отказаться от налога возникают с регулярной периодичностью, но этого, похоже, не произойдет никогда. Тем более, что россияне несут налоговое бремя крайне ответственно: в 2019 году на начисленные 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд.