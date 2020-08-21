Власти уверены, что Россия не проживет без транспортного налога

Фото: Минфин.
С инициативой заменить транспортный налог топливными акцизами ранее выступил депутат Андрей Барышев. Но, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», против этой инициативы резко высказался Минфин.

Транспортный налог является региональным, поэтому субъекты имеют право самостоятельно определять его ставку, сроки уплаты и льготы. Соответственно, в Минфине уверены: если этот налог будет отменен, то поступления в дорожные фонды резко сократятся — это, в свою очередь, потребует компенсации из федерального бюджета. А сейчас, в условиях пандемии, бюджет надо беречь! Более того, увеличение акциза на топливо «приведет к росту цен практически на все товары».

Так что ничего нового. Топливные акцизы появились, чтобы заменить собой транспортный налог, а в итоге мы платим и то, и другое. Притом инициативы отказаться от налога возникают с регулярной периодичностью, но этого, похоже, не произойдет никогда. Тем более, что россияне несут налоговое бремя крайне ответственно: в 2019 году на начисленные 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд.

цены на топливо, транспортный налог
21 августа 2020
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