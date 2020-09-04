Электронный европротокол заработает по всей России с 1 ноября

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Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев объявил о распространении оформления европротокола в электронном виде на всю страну с 1 ноября этого года. В данный момент, по данным портала «АвтоВзгляд», такая возможность имеется только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

— С 1 ноября начинает работать электронное извещение по всей территории Российской Федерации. Мы к этому сейчас готовимся, доработку делаем, — заявил Евгений Уфимцев.

— Данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА. Второй страховщик сможет доверять и спокойно урегулировать убыток по европротоколу, даже если это было мобильное приложение другой компании,— добавил он.

Кроме того, стало известно, что с 1 ноября такой порядок оформления ДТП станет доступен не только физлицам, но и органинизациям-автовладельцам. При этом, по словам Уфимцева, функция фотофиксации и электронного извещения также появятся и в приложениях страховых компаний.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
4 сентября 2020
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