Электронный европротокол заработает по всей России с 1 ноября

— С 1 ноября начинает работать электронное извещение по всей территории Российской Федерации. Мы к этому сейчас готовимся, доработку делаем, — заявил Евгений Уфимцев.

— Данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА. Второй страховщик сможет доверять и спокойно урегулировать убыток по европротоколу, даже если это было мобильное приложение другой компании,— добавил он.

Кроме того, стало известно, что с 1 ноября такой порядок оформления ДТП станет доступен не только физлицам, но и органинизациям-автовладельцам. При этом, по словам Уфимцева, функция фотофиксации и электронного извещения также появятся и в приложениях страховых компаний.