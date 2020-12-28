Акцизы на топливо снова вырастут: что будет с ценами на бензин

Как обещают нам власти, бензин и дизтопливо после этого не подорожают. Дескать, в стране уже давно работает демпферная система, которая позволяет держать цены на заданном уровне. Поясним: при высоких ценах на нефть российские нефтеперерабатывающие компании получают из бюджета компенсацию, а при низких возникает обратная ситуация — то есть нефтяники платят государству.

С наступлением нового года у наших автомобилистов будет возможность проверить, как этот «демпфер» работает на практике.

Деньги от топливных акцизов — а это примерно 800 миллиардов рублей — в 2021 году пойдут на дорожное строительство. 77,7% всех средств будут собраны в дорожных фонды субъектов РФ, а 23,3% — вложены в реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

При этом акциз фактически дублирует транспортный налог, который никак не отменят, так что в нашей стране продолжает сохраняться система «двойного налогообложения». А ведь, помнится, нам обещали, что одно устпит место другому… Но, как видим, что-то пошло не так.

Кстати, всякий раз, когда Россию накрывает очередной кризис, одними из первых страдают автомобилисты: по ночам их железных коней могут оставить без топлива, колес и магнитол. Портал «АвтоВзгляд» заметил, что сейчас в стране начинается очередная волна автокраж.