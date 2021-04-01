Зачем чиновники хотят «отвязать» техосмотр от системы ОСАГО

На всякий случай напомним, что сейчас для оформления полиса ОСАГО автовладелец обязан предоставить страховщикам диагностическую карту, подтверждающую успешное прохождение техосмотра. Однако Российский союз автостраховщиков (РСА) недавно заявил, что эти механизмы будет правильнее «разделить»… А теперь аналогичную мысль высказал представитель ЦБ.

— Надо понимать: если хорошего механизма по аккредитации станций техобслуживания не порявится, то нам надо будет обеспечить доступность полисов ОСАГО. Допустить ситуацию, когда из-за отсутствия диагностических карт добросовестные автовладельцы не могут купить полис ОСАГО, не очень хотелось бы. Поэтому как один из вариантов реагирования на ситуацию такое решение я допускаю, — заявил господин Чистюхин изданию «Финмаркет».

Соответственно, полномочия по аккредитации операторов техосмотра, которые сейчас возложены на вышеупомянутый РСА, правильнее передать Росаккредитации. По мнению зампреда ЦБ, сейчас РСА выполняет свои обязанности «не так чтобы хорошо», а само решение отдать функцию контроля за станциями техобслуживания на уровень саморегулирования «не было удачным».

Хотя прошедшая реформа ОСАГО, надо признать, удалась. По итогам прошедших девяти месяцев цена на полис для большинства страхователей не только не выросла, но даже снизилась из-за конкуренции между страховыми компаниями. Конфликтность страхового взаимодействия по ОСАГО находится на исторически минимальных значениях. Так что тут еще хотеть? Оказывается, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть что.