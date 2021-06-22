Почему россияне давно ждут «развода» ОСАГО и техосмотра

— Право на выдачу талона техосмотра должно быть, во-первых, без дополнительных условий и сертификации передано всем дилерским и авторизованным сервисам, так, чтобы они выдавали его всем водителям, прошедшим регулярное техобслуживание, — уверен руководитель комитета.

Во-вторых, те станции, которые проводят ТО, должны иметь техническую возможность и обязанность устранять найденные недостатки на месте. Но для этого перечень этих недостатков должен быть сведён к разумному минимуму.

На вопрос, не перестанут ли водители проходить техосмотр после отвязки ОСАГО от ТО, представитель Объединения потребителей России уточнил, что водители в большинстве своем и не проходили техосмотр до этого.