Почему гудят шины, и как самостоятельно побороть этот недуг

Современные автомобили предоставляют максимум комфорта. Особенно, когда речь заходит о премиальном сегменте. И акустический комфорт — один из важных. Именно тишина в салоне влияет на общее восприятие автомобиля.
В тихих интерьерах можно разговаривать, не повышая голоса и не напрягая излишне голосовые связки, слышать пассажиров с галерки, наслаждаться музыкой на комфортной громкости и самой поездкой, и не уставать от сторонних звуков в конце концов. А потому автомобилисты предпочитают не только улучшать шумоизоляцию салона, но и стараются подобрать шины с минимальным уровнем шума.
Но почему гудят шины? Здесь все довольно банально. Гул — естественное звуковое сопровождение, которое создают покрышки автомобиля во время движения. И на его громкость влияет множество факторов.
Например, набегающие потоки воздуха. Когда автомобиль двигается на скорости, встречный ветер проходит сквозь влагоотводящие канавки, которыми испещрен протектор любой покрышки, и появляется гул. Разумеется, его сила зависит от количества и глубины канавок. Чем они больше, тем звуковой эффект, создаваемый ими, более отчетливо слышен в салоне автомобиля.
Качество дорожного покрытия также влияет на силу звука, издаваемого покрышками. Если асфальтовое покрытие ровное, без трещин или вкраплений крупных фракций щебня, то гул будет равномерным и весьма тихим. Однако стоит выкатиться на неровный асфальт с обилием выщерблин и ям или на проселок, засыпанный щебнем, как салон наполняется какофонией раздражающих шумов.
Давление в колесах также влияет на их шумность. Если заметили, что шины стали громче гудеть, стоит его измерить. Перекаченные шины экономят топливо, но гудят громче, и есть риск их разрыва при попадании в крупную выбоину. Шины с недостаточным давлением тоже будут раздражать гулом. Ко всему прочему, сдутые покрышки начнут перегреваться, увеличат расход топлива и негативно скажутся на управляемости. Долговечность покрышек в обоих случаях, если продолжать ездить с неверно подобранным давлением, также под вопросом.
Однако даже и новые тихие шины могут внезапно начать гудеть. И причиной тому — ремонт. Вы можете не придать этому значения, и даже забыть, что ремонтировали колесо. Но на изменившийся уровень шума в салоне обязательно обратите внимание. Особенно, когда автомобиль действительно был тихоней. Все дело в том, что гул может спровоцировать некачественный ремонт каркаса шины.
Если хотите наслаждаться тишиной салона своего автомобиля, то необходимо не только правильно подбирать размерность колес, но и в дальнейшем следить за давлением в шинах, а в случае необходимости ремонта, обращаться к проверенным мастерам, у которых есть все необходимое оборудование.