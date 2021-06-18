Почему гудят шины, и как самостоятельно побороть этот недуг

Современные автомобили предоставляют максимум комфорта. Особенно, когда речь заходит о премиальном сегменте. И акустический комфорт — один из важных. Именно тишина в салоне влияет на общее восприятие автомобиля.

В тихих интерьерах можно разговаривать, не повышая голоса и не напрягая излишне голосовые связки, слышать пассажиров с галерки, наслаждаться музыкой на комфортной громкости и самой поездкой, и не уставать от сторонних звуков в конце концов. А потому автомобилисты предпочитают не только улучшать шумоизоляцию салона, но и стараются подобрать шины с минимальным уровнем шума.

Но почему гудят шины? Здесь все довольно банально. Гул — естественное звуковое сопровождение, которое создают покрышки автомобиля во время движения. И на его громкость влияет множество факторов.

Например, набегающие потоки воздуха. Когда автомобиль двигается на скорости, встречный ветер проходит сквозь влагоотводящие канавки, которыми испещрен протектор любой покрышки, и появляется гул. Разумеется, его сила зависит от количества и глубины канавок. Чем они больше, тем звуковой эффект, создаваемый ими, более отчетливо слышен в салоне автомобиля.

Качество дорожного покрытия также влияет на силу звука, издаваемого покрышками. Если асфальтовое покрытие ровное, без трещин или вкраплений крупных фракций щебня, то гул будет равномерным и весьма тихим. Однако стоит выкатиться на неровный асфальт с обилием выщерблин и ям или на проселок, засыпанный щебнем, как салон наполняется какофонией раздражающих шумов.