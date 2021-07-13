ОСАГО полностью станет цифровым видом страхования

Фото: news.wttw.com
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обнародовал результаты очередного исследования, главной целью которого было установить так называемый Индекс цифрового застрахованного. Эксперты пришли к выводу, что по итогам второй половины минувшего года он подрос, хотя и незначительно: с 43 до 44%. И по их мнению, это очень хороший показатель — в обозримом будущем ОСАГО вполне может стать самым «цифровым» видом страхования.
Кристина Извекова

В прошлом году россияне чаще всего посредством сети Интернет покупали новые «автогражданки» или продляли действующие договоры — на эту онлайн-услугу пришлась половина всех обращений. Еще по четверти — у полностью удаленного урегулирования убытков (то есть без визита в офис страховщика) и направление заявлений о наступлении страховых случаев.

По словам экспертов страхового рынка, степень доступности цифровых сервисов и уровень доверия к ним у российских водителей можно смело назвать хорошими уже сегодня. И в дальнейшем, согласно их прогнозам, рынок онлайн-услуг для страхователей будет лишь расти, ведь ОСАГО — это крупнейший социальный проект с наибольшим потенциалом для цифровизации.

— Уже сейчас эффект применения передовых технологий в ОСАГО благодаря масштабу наиболее выражен и нагляден. Наконец, объём денежных средств, обращающихся на этом рынке, вполне достаточен для осуществления значительных инвестиций в технологичные инструменты, — отметил Руководитель комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

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13 июля 2021
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