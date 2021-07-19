Россиянам рассказали, когда и для кого резко подорожает ОСАГО

С убытками ситуация такая: в первом квартале 2021 года увеличение среднего размера убытка составило почти 3%. Этому предшествовало резкое увеличение стоимости автозапчастей на 20—30% (из-за скачков валютных курсов и других факторов), а также подорожания автомобильного секонд-хенда от 30 до 45%. Далеко не последнюю роль играет повышение аварийности.

Впрочем, несмотря на естественный рост убыточности, страховым компаниям пока удается поддерживать стоимость полисов на достаточно низком уровне. Средняя премия ОСАГО для легкового автомобиля физлица по итогам первого полугодия фактически осталась на уровне прошлого года, составив всего 5448 рублей. Это заслуга реформы тарифообразования ОСАГО.

Впрочем, эпоха доступной «автогражданки», похоже, заканчивается: до конца года стоимость полиса может увеличиться на 5–10% — так «Известиям» рассказали представители крупных страховых компаний. Однако автоэксперт Петр Шкаматов уверен, что единой тенденции роста цен для всех страхователей категорически не видно.

Раз страховщики рассчитывают размер страховой премии индивидуально, все будет зависеть исключительно от самих водителей: для кого-то цена ОСАГО вырастет, а для кого-то снизится, — подчеркнул порталу «АвтоВзгляд» координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Отсюда вывод: повышение цен, в основном, коснется высокорисковых водителей-лихачей, систематически нарушающих ПДД и создающих аварийные ситуации. А это, в свою очередь, может стать стимулом к аккуратной и внимательной езде на дорогах.