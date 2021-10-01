Владельцам каких машин не надо проходить техосмотр после 1 октября

РСА напомнил, что постановление правительства от 27 февраля 2021 года №275 продлило срок действия диагностических карт, которые заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, на 6 месяцев, но не менее, чем до 1 октября 2021 года. Иначе говоря, если срок действия диагностической карты истек в феврале 2021 года, то автовладельцу с такой диагностической картой необходимо пройти техосмотр не позже 1 октября 2021 года. Если срок действия диагностической карты истекает, например, 30 июня 2021 года, то ТО нужно пройти в срок до 30 декабря 2021 года.

Заметим, что автовладельцам, машины которых уже прошли техосмотр в период с марта 2021 года по текущий момент, срочно ехать на ТО после 1 октября не требуется.

Напомним также, что с 22 августа 2021 года для покупки договора ОСАГО не требуется предъявлять страховщику диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении техосмотра.