После 1 октября стало почти невозможно пройти обязательный техосмотр

Работники пунктов техосмотра по всей России жалуются на проблемы с проведением ТО. А автовладельцы возмущаются тем, что не могут получить диагностическую карту, пройдя процедуру техосмотра. Это связано с хронической неработоспособностью портала ЕАИСТО, куда операторы ТО должны загружать данные прошедших процедуру осмотра машин. Претензии к этой электронной системе, которую контролирует ГИБДД, у пользователей имелись с самого начала ее работы в марте этого года.

Но до 1 октября действовал мораторий на прохождение ТО — правительство установило его как раз для того, чтобы ЕАИСТО было доведена до ума. А в октябре, когда автовладельцы, тянувшие с прохождением техосмотра до последнего, пошли «сдаваться» в руки проверяющих, выяснилось, что с работоспособностью ЕАИСТО никаких улучшений не произошло. Система постоянно зависает, а когда работает, не позволяет вовремя загрузить фотографии прошедших ТО машин, что вынуждает автовладельцев заново приезжать на ПГТО.

Счастливчики, умудрившиеся пройти ТО рассказывают, что смогли это сделать лишь на третий-четвертый день после срока, на который изначально были записаны. В СМИ появились сообщения, что служба поддержки ЕАИСТО на все претензии отвечает, что система не работает по всей России, ее, мол, чинят, но когда это произойдет — информации нет. Так что конца-края этому бардаку, вызванному пресловутой «реформой техосмотра» пока не видно.