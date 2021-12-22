Госдума окончательно отменила техосмотр

Принятые Госдумой поправки подразумевают, что физлицам, владельцам автомобилей и мотоциклов не придется проходить обязательное ТО и получать диагностическую карту для поездок на своем транспортном средстве. Эта процедура останется необходимой только при перепродаже не новой легковушки или при изменении в ее конструкции.

Любой транспорт, используемый в коммерческих целях, в том числе и легковое такси, как и раньше должен будет периодически проходить обязательные ТО. Предполагается, что изменения в законодательстве о техосмотре могут вступить в силу уже в январе 2022 года.