Автоэксперт Петр Шкуматов прокомментировал, рухнет ли ОСАГО из-за украинского кризиса

Не секрет, что страховые компании находятся в жестких временных рамках не только по урегулированию убытков, но и по определению стоимости запасных частей. Она прописана в специальных справочниках, которые РСА обновляет каждые 3 месяца. Понятно, что нынешнее подорожание деталей не могло быть учтено никаким образом!

«Страховщикам придется оперативно реагировать в условиях изменяющегося рынка, чтобы качество ремонта при натуральном возмещении и размер финансовой выплаты при денежном были удовлетворительными», — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По мнению эксперта, сейчас имеет смысл как можно скорее начать ремонтировать машины неоригинальными запчастями. Также вне зависимости от кризиса важно отменить износ (амортизацию) при денежной выплате: когда выплаты по запасным частям выровняются, ремонт станет очень популярным вариантом возмещения ущерба.

Эксперт уверен, что популярность натурального возмещения многократно вырастет, как только автомобилисты поймут, что страховые компании предлагают действительно качественный сервис по ремонту автомобилей.

Между тем, верховный главнокомандующий РФ, помимо прочих мер поддержки экономики, своим Указом дал ЦБ возможность в любое время вмешиваться в ценообразование на рынке ОСАГО. По данным портала «АвтоВзгляд», это приведет к неизбежному и резкому росту тарифов.