Страховщики научились отбирать у водителей машины с помощью полисов КАСКО

Довольно быстро автомобилисты осознали, что теперь в случае ДТП на страховку ОСАГО особо не стоит рассчитывать ни виновнику аварии, ни пострадавшему. Все равно, скорее всего, взыскивать адекватное возмещение ущерба придется через суд. У некоторых счастливчиков, в массе своей приобретавших свои авто в автосалонах в течении последних года-двух, остается надежда, что в случае чего им поможет починиться имеющийся полис КАСКО. Но выясняется, что договор добровольного автострахования в текущих условиях может стать для наивного автовладельца самой настоящей финансовой ловушкой.

Работает она следующим образом. В любом договоре КАСКО оговаривается порог стоимости ремонта машины при ДТП, после которого она считается полностью уничтоженной — так называемый тоталь. У большинства страховых компаний в договорах сказано, что этот самый «тоталь» наступает в случае, когда стоимость восстановительного ремонта переваливает за 75% цены автомобиля, зафиксированной в полисе. Этот момент важен вот почему. Например, до российской спецоперации на Украине человек застраховал машину по КАСКО, когда он стоил 1,5 млн. рублей. А сейчас эта же модель стоит 3 млн. Соответственно вырос и ценник на ремонт такой легковушки.