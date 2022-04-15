Страховщики научились отбирать у водителей машины с помощью полисов КАСКО

Довольно быстро автомобилисты осознали, что теперь в случае ДТП на страховку ОСАГО особо не стоит рассчитывать ни виновнику аварии, ни пострадавшему. Все равно, скорее всего, взыскивать адекватное возмещение ущерба придется через суд. У некоторых счастливчиков, в массе своей приобретавших свои авто в автосалонах в течении последних года-двух, остается надежда, что в случае чего им поможет починиться имеющийся полис КАСКО. Но выясняется, что договор добровольного автострахования в текущих условиях может стать для наивного автовладельца самой настоящей финансовой ловушкой.
Работает она следующим образом. В любом договоре КАСКО оговаривается порог стоимости ремонта машины при ДТП, после которого она считается полностью уничтоженной — так называемый тоталь. У большинства страховых компаний в договорах сказано, что этот самый «тоталь» наступает в случае, когда стоимость восстановительного ремонта переваливает за 75% цены автомобиля, зафиксированной в полисе. Этот момент важен вот почему. Например, до российской спецоперации на Украине человек застраховал машину по КАСКО, когда он стоил 1,5 млн. рублей. А сейчас эта же модель стоит 3 млн. Соответственно вырос и ценник на ремонт такой легковушки.
В случае ДТП, даже если машина вполне ремонтопригодна, цена ее восстановления сейчас легко может перевалить за 75% от суммы, некогда прописанной в полисе добровольного автострахования. И страховщик в таких случаях говорит автовладельцу, что восстанавливать его авто не будет, ибо — «тоталь». При котором человеку выплачивают его 1,5 млн. (согласно букве договора), а машина отходит в собственность страховой компании. В этом случае гражданин остается с суммой, которой ему категорически не хватит на покупку новой машины, аналогичной утраченной.
А страховщик получает не сильно поврежденное авто, которое может либо сразу продать с прибылью, либо за минимальные деньги починить его и реализовать уже с по-настоящему внушительной маржой. Печаль для автовладельца в том, что если его не устраивает подобная схема, он вообще ничего не получит от страховой компании — на совершенно законных основаниях. И останется человек с разбитой машиной на руках, вынужденный восстанавливать ее за свой счет. Фактически подарив, таким образом, страховой компании свои денежки, некогда выплаченные ей за полис КАСКО.