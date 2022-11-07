ОСАГО резко подорожало после расширения Центробанком тарифного коридора

Согласно статистике продаж полисов ОСАГО за октябрь, цена страховки увеличилась в среднем по России на 4,21% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Скачок произошел сразу после того, как Центробанк расширил тарифный коридор разрешенной базовой стоимости договора обязательного страхования на 26%. То есть разрешил страховщикам продавать полисы на 26% дороже и дешевле ранее установленных пределов.

Непосредственно перед этим событием сам ЦБ и страховые компании организовали целую PR-компанию в СМИ. В ходе нее они убеждали миллионы российских автовладельцев, что будто бы благодаря подорожанию ОСАГО платить больше за «автогражданку» станут лишь водители-аварийщики и начинающие автомобилисты. А основная масса моторизованных граждан якобы сможет даже экономить.

Портал «АвтоВзгляд» еще тогда предсказал, что означенное мероприятие Центробанка будет использовано страховыми компаниями исключительно в качестве возможности дополнительно заработать на автомобилистах, подняв цены ОСАГО. Так, собственно, и произошло: в октябре средняя цена полиса в России выросла до 7026 рублей.

ЦБ и страховщики обещали, что расширение «коридора» сэкономит деньги безаварийным водителям. Однако в реальности такие автовладельцы, относящиеся к категории «шофер ни разу не был виновником аварии и имеет стаж безаварийного вождения свыше 13 лет» с октября стали платить за ОСАГО в среднем на 9,5% больше, сообщают «Ведомости».