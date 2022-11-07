Great Wall тестирует шестиколесный пикап на базе Tank 500

Фото из соцсетей
Шестиколесный пикап Shanhai Poer 6x6, созданный на «тележке» Tank 500, уже проходит дорожные тесты. Об этом говорят шпионские фото новинки. Пока автомобиль полностью оклеен камуфляжной пленкой, но некоторые детали уже можно рассмотреть.
Виктор Васильев

Пикап Shanhai Poer 6x6 создан компанией Cyberspace, которая очень плотно сотрудничает с Great Wall. В Сети уже появлялись патентные изображения новинки под рабочим названием CyberP6ckup, теперь же в интернет выложили реальные фото прототипа.

Известно, что «шестиколесник» построили на базе четырехколесной версии пикапа Shanhai Poer, который, в свою очередь, сконструирован на «тележке» Tank 500. Так что основа у исполнения 6x6 от «пятисотки».

Под капотом автомобиля работает 3-литровый V6 мощностью 354 силы, агрегатированный с 9-ступенчатым «автоматом». Позже появится и 2,4-литровый наддувный дизельный мотор.

Напомним, что внедорожники под брендом Tank собираются продавать в России — в том числе и «пятисотку». «Шестиколесник» вполне соответствует брутальному имиджу марки, так что его могут привести в нашу страну под названием Tank 500 6x6. В этом случае нишевый автомобиль станет конкурировать с такими пикапами, как Toyota Hilux 6x6 Arctic Trucks и еще более редким Mercedes-AMG G 63 6x6.

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7 ноября 2022
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