Great Wall тестирует шестиколесный пикап на базе Tank 500

Пикап Shanhai Poer 6x6 создан компанией Cyberspace, которая очень плотно сотрудничает с Great Wall. В Сети уже появлялись патентные изображения новинки под рабочим названием CyberP6ckup, теперь же в интернет выложили реальные фото прототипа.

Известно, что «шестиколесник» построили на базе четырехколесной версии пикапа Shanhai Poer, который, в свою очередь, сконструирован на «тележке» Tank 500. Так что основа у исполнения 6x6 от «пятисотки».

Под капотом автомобиля работает 3-литровый V6 мощностью 354 силы, агрегатированный с 9-ступенчатым «автоматом». Позже появится и 2,4-литровый наддувный дизельный мотор.

Напомним, что внедорожники под брендом Tank собираются продавать в России — в том числе и «пятисотку». «Шестиколесник» вполне соответствует брутальному имиджу марки, так что его могут привести в нашу страну под названием Tank 500 6x6. В этом случае нишевый автомобиль станет конкурировать с такими пикапами, как Toyota Hilux 6x6 Arctic Trucks и еще более редким Mercedes-AMG G 63 6x6.