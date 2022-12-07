Почему качественно починить автомобиль по ОСАГО невозможно

— На данный момент в области натурального возмещения по ОСАГО (то есть при ремонте автомобиля страховой компанией) полностью не установлены правила экспертизы качества. Нет точной методики оценки, которая давала бы автовладельцу четкое понимание того, насколько хорошо его машину починили, — отметил автоэксперт Алексей Шичавин.

По его словам, в случае некачественного ремонта, непонятно, например, как оценивать ущерб от деятельности автосервиса-бракодела: по единой методике РСА или по методике для судебных экспертов? Такая неопределенность создает дополнительные сложности для автовладельца, мешая ему добиться нормального восстановления машины. Эту проблему осознают и в РСА. Хотя и отмечают, что решить ее довольно сложно.

— Разработка объективной методики оценки качества — не такая простая вещь. Создать единые критерии крайне сложно хотя бы потому, что у разных автопроизводителей разные требования к параметрам, определяющим это самое качество. Например, у одного бренда какой-то там зазор должен быть равен 0,2 мм, а у другого — точно такая же «щель» вполне может быть шириной в 0,3 мм. Невозможно вписать в методику РСА универсальные требования для всего многообразия марок и моделей авто, — пояснил глава РСА Евгений Уфимцев.

Пока такой методики оценки нет, то и качественный ремонт по ОСАГО в рамках натурального возмещения ущерба фактически невозможен. Остается лишь надеяться на то, что ее все же проработают, а до тех пор следует быть максимально осторожным на дороге.

К слову, всю дискуссию на тему ОСАГО между автоэкспертом Алексеем Шичавиным и главой РСА Евгением Уфимцевым можно посмотреть в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» здесь.