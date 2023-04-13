Опубликован новый список машин, попадающих под «налог на роскошь»

На сайте ФНС появился обновленный список «роскошных» автомобилей, состоящий из 174 моделей. Ранее в нем насчитывалось порядка 1000 транспортных средств, на которые распространялись повышающие коэффициенты к транспортному налогу. Однако с 2023 года механизм начисления «налога на роскошь» изменился.

Раньше под него попадали автомобили стоимостью свыше 3 млн. рублей. С 1 января 2023 года — лишь те, чей ценник перевливает за 10 млн. рублей. Для них сумма стандартного транспортного налога, вычисляемая по мощности мотора, должна утраиваться. Модификация налогового законодательства произошла после того, как на российском рынке в прошлом году резко выросли цены как на новые, так и на подержанные автомобили.

Из списка «роскошных автомобилей» повылетали ранее числившиеся в нем Subaru, Volvo, Infiniti, Kia, Ford и Toyota с Mazda. Но ожидаемо остались большинство Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bugatti и Maserati. Также тут присутствуют топовые модели и комплектации Audi, Land Rover, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Porsche с парочкой Cadillac Escalade. В «роскошном списке» замечены и пять представителей Aurus — Senat и Limousine.

Компанию всему этому «тяжелому люксу» составили несколько комплектаций Genesis G90 и каким-то образом затесавшийся сюда единственный Jeep — Grand Cherokee с 6-литровым движком.