Госдума одобрила: застраховать автомобиль по ОСАГО можно будет на 1 день

Как пишет «Российская газета», за нововведения ратовали депутаты ЛДПР и группа сенаторов. Объяснили они свою инициативу так: сегодня, если человеку нужен полис всего на несколько дней (например, для перегона автомобиля), дешевле вовсе его не покупать, заплатив, если что, штраф 800 рублей за езду без «автогражданки».

По действующему регламенту, договор ОСАГО заключается минимум на год, но оплатить можно и более короткий период использования полиса — полгода или практически любое количество месяцев в году. Однако главная нынешняя проблема состоит в том, что стоимость такого «частичного» полиса резко непропорциональна полновесной годовой страховке. То есть за шесть месяцев страховщики берут 75% полной цены, а три — обойдутся едва ли меньше 50%.

Надеемся, документ облегчит жизнь тем, кому нужен краткосрочный полис «автогражданки». Например, работающим не каждый день таксистам, владельцам транспортных средств с иностранными регистрационными номерами. Понадобится «однодневное» ОСАГО и в случае перегона транспортного средства к месту новой регистрации. Но если тарифы, как и прежде, окажутся неадекватными срокам, грош такому закону цена.