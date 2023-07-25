Оформить аварию по европротоколу уже можно через интернет

Сегодня не только вступило в силу соответствующее указание Центробанка по этому поводу, но и заработала специальная кнопка в приложении «Госуслуги Авто». Нововведения стали следствием вступивших в силу поправок в законодательство об ОСАГО, в которых прописана возможность урегулирования убытков онлайн.

Практика нового регламента видится следующим образом. Если все участники ДТП не возражают против его оформления по европротоколу, то могут сделать это в электронном виде с помощью специальных мобильных приложений — «Помощник ОСАГО», «ДТП. Европротокол», «Госуслуги Авто». Электронные сервисы страховых компаний тоже дают возможность направить извещение о ДТП виртуально, напоминает «Российская газета».

Чуть раньше, с 15 июля, электронный документооборот внедрили для желающих подать заявление в страховую компанию о возмещении убытков. Электронное заявление фактически избавляет нас как минимум от одного лишнего визита к страховщику. Заявителю придется только приехать с автомобилем к оценщику для определения размера ущерба. Все прочие согласования могут проходить через Госуслуги в рамках электронного урегулирования.