Владимир Путин поменял правила автокредитования

Пожалуй любой, кто когда-нибудь приобретал автомобиль с использованием кредитных денег, имеет представление об уловках автосалонов и банков, с помощью которых они «пудрят мозги» клиентам, склоняя тех взять в долг деньги на покупку машины.

В психологии охмурения потенциального покупателя огромную роль играет всяческие умалчивания и маскировка в условиях договора всевозможных дополнительных условий и якобы оказанных клиенту услуг, за которые он должен выкладывать торговцам и банкирам кругленькие суммы. Они, как правило, закладываются в тело кредита. Чтобы хоть немного умерить аппетиты автоторговцев и финансистов, недавно были приняты Госдумой и Советом Федерации, а теперь подписаны президентом Путиным поправки в законодательство о потребительском кредите.

Согласно им, банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита все расходы заемщика по оплате услуг кредитора и третьих лиц — когда их оказание является условием получения кредита. Речь идет, например, об обязательной страховке. Или плате «за юридическое обслуживание», за СМС-уведомления и прочие необязательные по своей сути «плюшки». Кредитные организации активно навязывают их своим клиентам.

Теперь же банкиры будут обязаны информировать последних о праве заемщика отказаться от любой дополнительной «помощи». Кроме того, если кредитный договор предусматривает две процентные ставки, применяемые в зависимости от поведения заемщика, банк должен будет рассчитать и предъявить клиенту предельную суммарную стоимость кредита в обоих вариантах — по минимальному и по максимальному проценту. Новелла вступает в силу через 180 дней после опубликования, то есть чуть менее чем через полгода.