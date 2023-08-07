Владимир Путин разрешил посуточную страховку машин по ОСАГО

Вскоре у российских автовладельцев появится возможность приобретать полис ОСАГО на срок от одного дня. А до тех пор минимально возможный период страховки будет составлять (как и раньше) три месяца. Сообщается, что новый порядок покупки автостраховок начнет действовать через 210 дней после официального опубликования закона, подписанного Путиным. То есть приобрести однодневный полис можно будет не ранее, чем в марте 2024 года. В законе отдельно оговаривается, что действовать он начинает через трое суток после оформления — для предупреждения случаев мошенничества.

Судя по всему, страховые компании на свой лад уже готовятся к введению нового порядка. Свидетельством тому стали появившиеся в СМИ высказывания их представителей, где они обещают установить цену однодневного полиса ОСАГО на уровне не менее 20% от стоимости годичной страховки. Таким образом, краткосрочная «автогражданка» заранее превращается в крайне невыгодное для автовладельцев дело. И по этой причине они, скорее всего, будут прибегать к ней лишь в самом крайнем случае.