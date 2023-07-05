С 15 июля страховщики смогут резко снизить выплаты по ОСАГО

Поправки, о которых идет речь, были приняты законодателями и одобрены Президентом РФ прошлым летом. Тогда их вступление в силу было решено отсрочить на год. Этот момент должен настать 15 июля 2023 года. На первый взгляд, основная новелла, которая должна напрямую коснуться рядовых автомобилистов, выглядит вполне здраво и прогрессивно. И представляется направленной на благо граждан, а не страховщиков. Она сводится к тому, что страховым будет разрешено проводить осмотр поврежденного в ДТП ТС фактически дистанционно. Автомобилист будет направлять эксперту СК лишь фото поврежденных деталей. Пересылать такие изображения придется через приложение «Помощник ОСАГО».
В теории все здорово. Ведь не секрет, что некоторые компании требуют, чтобы владелец поврежденной в ДТП машины предоставил ее для осмотра эксперту-оценщику, даже если она не на ходу, а офис страховщика расположен за сотни километров от места жительства автомобилиста. Порой выходило так, что транспортировка авто на осмотр и обратно обходилась в сумму, превышающую итоговую выплату по ОСАГО. Из-за чего автовладелец решал не связываться с требованием компенсаций — к радости СК.
И когда для оценки повреждений окажется достаточно сфотографировать авто и отправить изображения через приложение, подобные проблемы будут исчерпаны сами собой. Но есть в этой истории парочка неприятных «но».
Прежде всего, чтобы владелец пострадавшего в ДТП авто мог осуществить подобное право, в его договоре ОСАГО должен быть прописан соответствующий пункт. При его отсутствии — никаких вам фото и дистанционных оценок! Как, кстати, и в случае, когда у водителя пострадавшей в аварии машины не оформлен полис ОСАГО.
Но главное не в этом. Подвох тут в том, что оценщик страховщика на предоставленных фотографиях вполне может «не увидеть» те или иные повреждения. И, соответственно, не учесть стоимость их ликвидации в итоговой сумме компенсации. А потом (скорее всего — в суде) этот «специалист» всегда может списать свою «слепоту» на якобы некачественные фото машины, присланные пострадавшим в ДТП.
В этой связи можно предположить, что после 15 июля СК всеми правдами и неправдами будут стараться перевести оценку повреждений после ДТП для всех автомобилей в подобный онлайн-формат. Ведь грех не воспользоваться таким способом «экономии». Они и сейчас тратят на компенсацию ущерба пострадавшим в авариях лишь 55% от денег, вырученных при продаже полисов ОСАГО. То есть оставляют себе 45% от собранных с водителей денег, в то время, когда закон ограничивает эту долю на уровне не более 23% — в качестве расходов на ведение дел.
Таким образом, у страховщиков ОСАГО в данный момент наблюдаются сверхприбыли. Можно не сомневаться, что с внедрением дистанционной оценки ущерба от ДТП платить автовладельцам страховщики будут еще меньше, получая еще более жирные доходы.