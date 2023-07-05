С 15 июля страховщики смогут резко снизить выплаты по ОСАГО

Поправки, о которых идет речь, были приняты законодателями и одобрены Президентом РФ прошлым летом. Тогда их вступление в силу было решено отсрочить на год. Этот момент должен настать 15 июля 2023 года. На первый взгляд, основная новелла, которая должна напрямую коснуться рядовых автомобилистов, выглядит вполне здраво и прогрессивно. И представляется направленной на благо граждан, а не страховщиков. Она сводится к тому, что страховым будет разрешено проводить осмотр поврежденного в ДТП ТС фактически дистанционно. Автомобилист будет направлять эксперту СК лишь фото поврежденных деталей. Пересылать такие изображения придется через приложение «Помощник ОСАГО».

В теории все здорово. Ведь не секрет, что некоторые компании требуют, чтобы владелец поврежденной в ДТП машины предоставил ее для осмотра эксперту-оценщику, даже если она не на ходу, а офис страховщика расположен за сотни километров от места жительства автомобилиста. Порой выходило так, что транспортировка авто на осмотр и обратно обходилась в сумму, превышающую итоговую выплату по ОСАГО. Из-за чего автовладелец решал не связываться с требованием компенсаций — к радости СК.

И когда для оценки повреждений окажется достаточно сфотографировать авто и отправить изображения через приложение, подобные проблемы будут исчерпаны сами собой. Но есть в этой истории парочка неприятных «но».