ТОП−10 регионов, где страховщики ОСАГО чаще всего «кидают» автовладельцев с выплатами

По данным РСА, количество оплаченных страховыми компаниями судебных решений о компенсации ущерба автовладельцам в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го распределилось по регионам следующим образом.

Чаще всего граждане обращались в суд из-за проблем с выплатами по ОСАГО в республике Марий Эл: там в пользу автовладельцев вынесли 3091 решение. На втором месте оказался Приморский край с 2236 постановлениями. На третьем — Новосибирская область с показателем на уровне 1848 «побед» для водителей.

Далее в рейтинге идут Владимирская (795 удовлетворенных исков) и Калужская области (598 решений), Камчатский край (424), Тамбовская (248), Ленинградская (226) и Амурская области (219). А замыкает печальный ТОП−10 республика Хакасия с показателем в 174 решения. Всего по России количество выплат по суду за указанный период составило 65 620.