ТОП−10 регионов, где страховщики ОСАГО чаще всего «кидают» автовладельцев с выплатами

По данным РСА, количество оплаченных страховыми компаниями судебных решений о компенсации ущерба автовладельцам в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го распределилось по регионам следующим образом.
Чаще всего граждане обращались в суд из-за проблем с выплатами по ОСАГО в республике Марий Эл: там в пользу автовладельцев вынесли 3091 решение. На втором месте оказался Приморский край с 2236 постановлениями. На третьем — Новосибирская область с показателем на уровне 1848 «побед» для водителей.
Далее в рейтинге идут Владимирская (795 удовлетворенных исков) и Калужская области (598 решений), Камчатский край (424), Тамбовская (248), Ленинградская (226) и Амурская области (219). А замыкает печальный ТОП−10 республика Хакасия с показателем в 174 решения. Всего по России количество выплат по суду за указанный период составило 65 620.
Заметим, что оплата страховой компанией судебного решения означает, что у нее не было даже намека на возможность обжаловать его хоть на каком-то основании. В релизе РСА, посвященном вышеприведенному рейтингу, практически открытым текстом говорится, что со страховщиками по поводу невыплат по ОСАГО судятся якобы одни лишь жулики-автоюристы, а не рядовые автомобилисты.
На самом же деле это не так. Поскольку до подачи иска в суд гражданин обязан обратиться для урегулирования своих претензий в службу финансового омбудсмена. Того самого, что уже много лет массово отказывает в удовлетворении по огромному количеству дел, инициированных так называемыми автоюристами. Иными словами, до судов добираются только реальные автовладельцы. И в рейтинге регионов речь идет именно об их, «простых» случаях.
А значит, количество судебных выплат по делам об ОСАГО прямо коррелирует с числом незаконных отказов в возмещении ущерба со стороны страховых компаний.