Осторожно, мошенники: Россию охватила волна автоподстав

Фото: freepik.com
Мошенники совершенствуют преступные схемы, увеличивая число подставных аварий. Имитация ДТП — один из наиболее эффективных способов погреть руки за счет страховщиков. И если не принять меры, ситуация может выйти из-под контроля.
Илья Фишер

Правоохранители бьют тревогу: уголовные дела по фактам страхового мошенничества сегодня возбуждаются повсеместно. В Нижнем Новгороде идет следствие в отношении организованной преступной группы, куда входило более 50 человек, занимавшейся имитацией аварий ради выплат. Злоумышленники приобретали дорогие авто, страховали их, а затем устраивали фиктивные ДТП. За несколько лет размер ущерба составил более 12 млн. рублей.

Похожая история развивалась в Северной Осетии — Алании, где в июле возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Владикавказа, которые фальсифицировали 33 ДТП и получили от страховщиков более 7 млн. рублей в виде компенсации. Участникам группировки грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также крупные штрафы.

Преступники сегодня не только обкрадывают страховщиков, но и калечат людей. Так, спланированное мошенником ДТП в Новосибирске привело к серьезным травмам одного из пассажиров. В итоге провокатор не только лишился страховой компенсации, но и привлек к себе внимание полиции.

Представители Всероссийского союза страховщиков рекомендуют избегать организованные группы, промышляющие страховыми преступлениями и сообщать об их деятельности в правоохранительные органы. Поскольку они подрывают весь страховой рынок и вовсе не являются «безобидными».

страхование, ОСАГО, страховые выплаты, полис страхования, мошенничество
10 августа 2023
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