Больше половины ДТП со сбитыми пешеходами происходит по вине водителей

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Результаты очередного исследования гласят, что 60% дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, происходят по вине водителей. Но, к счастью, такие аварии случаются нечасто — в них попадает лишь 1% автовладельцев, покупающих полис КАСКО.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба компании «Согласие» со ссылкой на статистику страховых случаев в сегменте КАСКО, в нынешнем году наезды на пешеходов в основном происходили из-за превышения водителями скорости, невнимательности за рулем и пренебрежения Правилами дорожного движения в целом. Ошибка пешеходов вполне предсказуема — переход дороги в неположенном месте.

С января по август текущего года 80% страховых случаев по КАСКО, связанных с наездом на пешеходов, произошли в Москве и Московской области, в остальных регионах они случались гораздо реже. В результате большинства из таких инцидентов «безлошадные» участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

Под колеса чаще попадали мужчины — в более чем половине случаев. В 20% наездов участвовали дети, но серьезно пострадавших или погибших среди них нет.

пешеходы, КАСКО, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
10 октября 2023
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