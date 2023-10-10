Больше половины ДТП со сбитыми пешеходами происходит по вине водителей

Как сообщает пресс-служба компании «Согласие» со ссылкой на статистику страховых случаев в сегменте КАСКО, в нынешнем году наезды на пешеходов в основном происходили из-за превышения водителями скорости, невнимательности за рулем и пренебрежения Правилами дорожного движения в целом. Ошибка пешеходов вполне предсказуема — переход дороги в неположенном месте.

С января по август текущего года 80% страховых случаев по КАСКО, связанных с наездом на пешеходов, произошли в Москве и Московской области, в остальных регионах они случались гораздо реже. В результате большинства из таких инцидентов «безлошадные» участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

Под колеса чаще попадали мужчины — в более чем половине случаев. В 20% наездов участвовали дети, но серьезно пострадавших или погибших среди них нет.