Власти хотят штрафовать страховщиков, которые отказывают клиентам в оформлении ОСАГО

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, Минэкономразвития поддержало поправки в КоАП, которые предложил председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Теперь проект направлен в правительство для получения заключения. За отказ от заключения полиса ОСАГО в электронном виде из-за сбоев или неполадок, мешающих оформить договор, сенатор предложил штрафовать должностных лиц на 20—50 тысяч рублей, юридических — на 100—300 тысяч рублей.

Штрафы за нарушение сроков выдачи страхового полиса и непредоставление бланков полисов страховым агентам и брокерам должны составлять 10 000 рублей для должностных лиц и 50 000 рублей для юрлиц, отмечается в проекте. Вдогонку ведомство предложило применять санкции к страховщикам за отказ от заключения не только полиса ОСАГО, но и полиса ОСГОП. С 1 сентября 2024 года такой документ нужно будет иметь всем таксистам.