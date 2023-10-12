Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП: новое исследование

Как сообщает пресс-служба Страхового дома ВСК со ссылкой на анализ страховых случаев в рамках ОСАГО, чаще всего в первой половине текущего года в аварии попадали автомобили марки LADA (19,6%), Toyota (7,8%), Hyundai (7,1%), Kia (6,4%) и Renault (5%). Если говорить про модели, то чаще других за возмещением по ОСАГО обращались владельцы LADA Granta (4%), Kia Rio и Hyundai Solaris (почти по 3%), LADA Priora (1,9%), LADA Kalina (1,7%), LADA Vesta (1,5%) и Toyota Corolla (1%).

Реже всего в ДТП попадали владельцы автомобилей Volvo (0,7%), Audi (0,6%), BMW (0,7%), Mazda (1,3%) и Mercedes-Benz (1,4%). Виновниками 63,6% аварий стали мужчины. Чаще всего автомобили бьются в Москве (8,4%), Краснодарском крае (6,9%), Московской (6.1%), Новосибирской (3,3%), Ростовской (2,9%) и Челябинской (3%) областях, Башкортостане (2,8%) и Приморском крае (2,6%).

Больше всего аварий устраивали водители возрастом 30—39 лет (22,5%), а самыми аккуратными оказались представители возрастной группы 50—59 лет (14%).