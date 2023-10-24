Правительство отказалось снижать транспортный налог, но депутаты не сдаются

Вице-спикер Госдумы предлагал сделать скидку 50% на транспортный налог для тех, кто в течение года ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По его мнению, ощутимая экономия заставит водителей вести себя аккуратнее, но правительство с этим не согласилось. Вице-премьер Дмитрий Григоренко в своем отзыве на законопроект указал, что налоговое законодательство лишь регулирует «властные отношения» по установлению и сбору налогов, но никак не стимулирует автомобилистов соблюдать ПДД. «Возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения», — резюмировал он.

В ЛДПР намерены пойти другим путем — как сообщает «Коммерсантъ», партия внесла в Госдуму свой законопроект, который освобождает от уплаты налога владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. и воспитывающих трех и более несовершеннолетних, а также тех, кто является единственным родителем одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет. Понравится ли правительству инициатива ЛДПР, покажет время.