Стало известно, как изменятся тарифы ОСАГО в 2025 году

В следующем году при оформлении полиса ОСАГО для автовладельцев собираются поднять коэффициенты за так называемую «открытую» страховку, когда за руль можно легально посадить кого угодно — главное, чтобы с «правами». Также тарифы «автогражданки» хотят скорректировать для грузовиков, мототехники и общественного транспорта. Кроме того, имеют все шансы измениться территориальные коэффициенты.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу РСА (Российского союза автостраховщиков) Евгения Уфимцева. По его словам, при неограниченном перечне водителей для одной машины коэффициент ОСАГО должен вырасти с 2,32 до 3,16.

Общественному транспорту тарифный коридор планируют расширить на 11,6% в обе стороны. Для грузовиков массой не более 16 тонн и мотоциклов — на 20%. В последнем случае при расчете стоимости ОСАГО начнут учитывать отдельные коэффициенты мощности (КМ) и возраста-стажа (КВС).

В крупных городах могут снизиться отдельные значения территориальных коэффициентов. Небольшие населенные пункты, напротив, ждет повышение.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, где в первую очередь начнут проверять ОСАГО по камерам. На старте эксперимента в него войдут три региона.