Стало известно, как изменятся тарифы ОСАГО в 2025 году

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу РСА (Российского союза автостраховщиков) Евгения Уфимцева. По его словам, при неограниченном перечне водителей для одной машины коэффициент ОСАГО должен вырасти с 2,32 до 3,16.
Общественному транспорту тарифный коридор планируют расширить на 11,6% в обе стороны. Для грузовиков массой не более 16 тонн и мотоциклов — на 20%. В последнем случае при расчете стоимости ОСАГО начнут учитывать отдельные коэффициенты мощности (КМ) и возраста-стажа (КВС).
В крупных городах могут снизиться отдельные значения территориальных коэффициентов. Небольшие населенные пункты, напротив, ждет повышение.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, где в первую очередь начнут проверять ОСАГО по камерам. На старте эксперимента в него войдут три региона.