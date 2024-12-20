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Стало известно, как изменятся тарифы ОСАГО в 2025 году

Страховщики поделились планами

В следующем году при оформлении полиса ОСАГО для автовладельцев собираются поднять коэффициенты за так называемую «открытую» страховку, когда за руль можно легально посадить кого угодно — главное, чтобы с «правами». Также тарифы «автогражданки» хотят скорректировать для грузовиков, мототехники и общественного транспорта. Кроме того, имеют все шансы измениться территориальные коэффициенты.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Стало известно, как изменятся тарифы ОСАГО в 2025 году

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на главу РСА (Российского союза автостраховщиков) Евгения Уфимцева. По его словам, при неограниченном перечне водителей для одной машины коэффициент ОСАГО должен вырасти с 2,32 до 3,16.

Общественному транспорту тарифный коридор планируют расширить на 11,6% в обе стороны. Для грузовиков массой не более 16 тонн и мотоциклов — на 20%. В последнем случае при расчете стоимости ОСАГО начнут учитывать отдельные коэффициенты мощности (КМ) и возраста-стажа (КВС).

В крупных городах могут снизиться отдельные значения территориальных коэффициентов. Небольшие населенные пункты, напротив, ждет повышение.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, где в первую очередь начнут проверять ОСАГО по камерам. На старте эксперимента в него войдут три региона.

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