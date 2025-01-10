Страховщиков обяжут оповещать автовладельцев об окончании срока действия ОСАГО

Законопроект о новой обязанности страховщиков планирует внести в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил предупреждать водителей о предстоящей дате окончания срока действия «автогражданки» с помощью СМС-сообщений, а также уведомлений на электронную почту и в личном кабинете страхователя на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС.
Законопроект создан, чтобы снизить количество автовладельцев, которые не оформляют новые полисы ОСАГО из-за забывчивости. В результате, как предполагают инициаторы, должно уменьшиться количество непреднамеренных нарушений ПДД.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что полисы ОСАГО могут резко подорожать в 2025 году. Дело в том, что российский союз автостраховщиков намерен ввести «свободные тарифы».