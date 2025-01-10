Страховщиков обяжут оповещать автовладельцев об окончании срока действия ОСАГО

В нижнюю палату парламента планируют внести законопроект, который может добавить страховщикам новую обязанность. Согласно соответствующему документу, они должны будут предупреждать водителей об окончании срока действия полиса ОСАГО не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10.

Законопроект о новой обязанности страховщиков планирует внести в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил предупреждать водителей о предстоящей дате окончания срока действия «автогражданки» с помощью СМС-сообщений, а также уведомлений на электронную почту и в личном кабинете страхователя на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС.

Законопроект создан, чтобы снизить количество автовладельцев, которые не оформляют новые полисы ОСАГО из-за забывчивости. В результате, как предполагают инициаторы, должно уменьшиться количество непреднамеренных нарушений ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что полисы ОСАГО могут резко подорожать в 2025 году. Дело в том, что российский союз автостраховщиков намерен ввести «свободные тарифы».