В новом году полисы ОСАГО могут резко подорожать

Так, по словам главы РСА Евгения Уфимцева, который дал интервью «Известиям», прайсы на ОСАГО нужно полностью «отпустить», установив при этом разве что лимит на максимальную стоимость полиса. Сейчас страховщики уперлись в границы действующего коридора, а их не хватает в случае с автомобилистами, часто инициирующими ДТП. Поэтому порог необходимо повышать — чтобы из-за подорожания запчастей и услуг автосервисов не постарадали аккуратные водители.
По расчетам РСА, в случае появления свободных тарифов цены на «автогражданку» в большую сторону изменятся примерно для 25% водителей — тех, что часто попадают в аварии. Остальные же смогут оформлять ОСАГО по прежним ставкам. Другой вопрос, что отсутствие нижней границы коридора вовсе не гарантирует доступность полисов. И если дать страховщикам волю, то они, напротив, начнут цены повышать.
Также в РСА планируют изменить схему натурального возмещения по ОСАГО — когда пострадавшему предусмотрена компенсация ремонтом, а не рублем. Еще в Российском союзе автостраховщиков намерены довести до финальной стадии увеличение сроков восстановления машин по «автогражданке» с 30 до 45 дней. Соответствующий законопроект пока принят лишь в первом чтении.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как в цифрах изменятся тарифы ОСАГО в 2025 году.