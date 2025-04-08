Российские власти отказались увеличить выплаты по ОСАГО

В правительстве нашей страны приняли решение не поддерживать законопроект, который позволил бы повысить лимит выплат по ОСАГО россиянам, пострадавшим в дорожных авариях.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект отзыва, утвержденный комиссией по законопроектной деятельности. По мнению ЦБ, рост предела страховых выплат повлечет за собой необходимость 10-процентного увеличения базовых ставок страховых тарифов для водителей. Это снизит доступность ОСАГО и поставит под вопрос платежеспособность страховщиков.

Напомним, в конце января поправки в закон об «автогражданке» в Госдуму внесли представители фракции ЛДПР. Для пострадавших в ДТП верхний предел компенсации ущерба здоровью предлагали довести до 650 тыс. рублей вместо нынешнего полумиллиона. В случае проблем с автомобилем лимит мог дойти до 520 тыс. «деревянных», но в итоге он останется на отметке в 400 тыс.

Напомним, максимальный порог выплат по ОСАГО не менялся в стране уже 11 лет. С тех пор ценник на медицинские услуги, ремонт машин и запчасти значительно вырос.