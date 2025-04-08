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Российские власти отказались увеличить выплаты по ОСАГО

Лимиты останутся на прежнем уровне

В правительстве нашей страны приняли решение не поддерживать законопроект, который позволил бы повысить лимит выплат по ОСАГО россиянам, пострадавшим в дорожных авариях.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Российские власти отказались увеличить выплаты по ОСАГО

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект отзыва, утвержденный комиссией по законопроектной деятельности. По мнению ЦБ, рост предела страховых выплат повлечет за собой необходимость 10-процентного увеличения базовых ставок страховых тарифов для водителей. Это снизит доступность ОСАГО и поставит под вопрос платежеспособность страховщиков.

Напомним, в конце января поправки в закон об «автогражданке» в Госдуму внесли представители фракции ЛДПР. Для пострадавших в ДТП верхний предел компенсации ущерба здоровью предлагали довести до 650 тыс. рублей вместо нынешнего полумиллиона. В случае проблем с автомобилем лимит мог дойти до 520 тыс. «деревянных», но в итоге он останется на отметке в 400 тыс.

Напомним, максимальный порог выплат по ОСАГО не менялся в стране уже 11 лет. С тех пор ценник на медицинские услуги, ремонт машин и запчасти значительно вырос.

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