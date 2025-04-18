Названы регионы России, где водители чаще всего попадают в ДТП

В первом квартале 2025 года на Краснодарский край пришлось 5,4% случаев от общей доли дорожных аварий по стране. Наиболее часто ДТП происходили с участием автомобилей ВАЗ.

Ссылаясь на исследование страховой компании ВСК, об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что страховщики изучили статистику обращений по «автогражданке». Согласно подсчетам экспертов, в целом за три месяца текущего года уровень аварийности на отечественных дорогах снизился на 49%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте после 23-го региона оказалась столица с 5,2-процентной долей аварий. Далее в рейтинге друг за другом расположились Подмосковье и Новосибирская область, затем идет Башкортостан.

Если верить аналитикам, больше всего ДТП было зафиксировано с машинами брендов ВАЗ и ГАЗ, а также Kia, Hyundai, Renault и Toyota. Мужчины оказались виновниками 83% аварий, женщины — 13%.