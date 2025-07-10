Центробанк назвал страховые компании с самым высоким уровнем жалоб по ОСАГО

Телеграм-канал «Автопоток», опубликовавший данные регулятора, сообщил, что уровень потребительских рисков рассчитывался по количеству претензий на 10 тысяч заключенных договоров ОСАГО, а представленные данные отражают ситуацию за 2024 год.

Первое место в этом списке заняла компания «Ингосстрах» с показателем в 0,981 жалоб — что почти втрое выше, чем у следующего за ним «Страхового общества газовой промышленности» (0,35077). Третью строчку рейтинга заняла «ВСК» (0,32355), четвертую — «Росгосстрах» (0,25976). В середине списка расположились «Группа Ренессанс Страхование» (0,18637) и «Т-Страхование» (0,18595), со схожими результатами.

Более благоприятная ситуация наблюдается у «АльфаСтрахования» (0,18389) и «Согласия» (0,17330). Особенно низкий уровень жалоб зафиксирован у «Группы страховых компаний «Югория» (0,14127) и «РЕСО-Гарантия», которое показало лучший результат в рейтинге — всего 0,06615 жалобы на 10 тысяч договоров.