Skoda раздает скидки на обслуживание у дилеров

Акция действует на отдельные компоненты или весь комплект сцепления, мехатроник, комплект привода ГРМ и водяного насоса, компоненты передней и задней подвесок, а также тормозной системы. При сумме чека от 10 000 до 19 999 рублей скидка составит 4 000 ₽, а при более серьезных расходах выгода может достигать шести или даже восьми тысяч. Но чтобы воспользоваться предложением, придется заранее пройти регистрацию на сайте марке, где получить соотвествующий промокод.

Кстати, ни для кого не секрет, что многие дилеры в декабре-январе традиционно проводят акции, позволяющие покупателям приобрести автомобиль на довольно привлекательных условиях, а автосалонам — «закрыть» планы и избавиться от прошлогодних машин. Так, например, дилеры Skoda тоже продают автомобили по «срезанным» прайсам.