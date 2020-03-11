Новый Opel Mokka и еще 4 кроссовера, которые могут не доехать до России из-за обвала рубля

Nissan Terra

Теперь черед рамного внедорожника. Пусть нам говорят, что хороших дорог становится все больше. От этого народная любовь россиян к настоящим «проходимцам» не остывает. Да и чем дальше от крупных городов, тем труднее без рамника.

Nissan Terra построен на платформе рамного пикапа Navara, и уже продается в Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Terra отличается агрессивными бамперами, модными решеткой радиатора и фонарями. А задняя подвеска у него пружинная, а не рессорная. Машина чуть больше Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

В гамме силовых агрегатов значатся бензиновый 2,5-литровый атмосферник мощностью 184 л. с. и два дизеля — 2,3 л (163 л. с.) и 2,5 л (190 л. с.) В паре со всеми агрегатами работает шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый гидромеханический «автомат».

Renault Oroch

Этот пикап построили для развивающихся рынков на базе Duster первого поколения. А его в России любят. Дорожный просвет «Ороха» такой же как у кроссоверов, которые продают в России — 210 мм. Максимальная грузоподъемность — 730 кг. То есть столько же, сколько у «нашего» Дастера с двухлитровым мотором, автоматом, и полным приводом. Двигатели те же, что и у нас — 1,6 (у нас 114 л. с, а у них 110 л. с.) и 2,0 л (143 л. с.).

Хоть доля продаж пикапов в России небольшая, тем не менее успех самому хозяйственному Дастеру был бы гарантирован. Ведь у него просто нет конкурентов. Другие представители этого класса больше и дороже. Вот поэтому мы надеялись, что Oroch все же у нас появится. Но девальвация рубля сделала эти ожидания напрасными.