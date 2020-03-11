Новый Opel Mokka и еще 4 кроссовера, которые могут не доехать до России из-за обвала рубля

Без организации локальной сборки в России рассчитывать на успех той или иной модели трудно. Мы до последнего лелеяли надежду, что курс рубля, который был почти стабилен, позволит постепенно выводить на рынок интересные для нас автомобили. Внезапная девальвация национальной валюты поставила на этих надеждах крест. Вот машины, которые, по нашему мнению, могли бы стать популярными у российских покупателей, но теперь уже точно не станут.
Opel Mokka
Немецкая компания вовсю готовит компактный кроссовер нового поколения. Mokka уже проходит дорожные испытания в одной из европейских стран. На данный момент известно, что новинка базируется на платформе EMP1 от французского концерна PSA. На ней же построены такие машины как Peugeot 208 и DS3 Crossback.
В Европе автомобиль может дебютировать в конце этого-начале следующего года. Сроки же появления потенциального бестселлера в России даже не беремся предсказать. Ведь для того, чтобы предложить конкурентную цену, нужна локализация. А в связи с неопределенностью относительно будущего национальной валюты и цен на нефть, Opel вполне может отложить вывод кроссовера на российский рынок.
Nissan Terra
Теперь черед рамного внедорожника. Пусть нам говорят, что хороших дорог становится все больше. От этого народная любовь россиян к настоящим «проходимцам» не остывает. Да и чем дальше от крупных городов, тем труднее без рамника.
Nissan Terra построен на платформе рамного пикапа Navara, и уже продается в Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Terra отличается агрессивными бамперами, модными решеткой радиатора и фонарями. А задняя подвеска у него пружинная, а не рессорная. Машина чуть больше Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.
В гамме силовых агрегатов значатся бензиновый 2,5-литровый атмосферник мощностью 184 л. с. и два дизеля — 2,3 л (163 л. с.) и 2,5 л (190 л. с.) В паре со всеми агрегатами работает шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый гидромеханический «автомат».
Renault Oroch
Этот пикап построили для развивающихся рынков на базе Duster первого поколения. А его в России любят. Дорожный просвет «Ороха» такой же как у кроссоверов, которые продают в России — 210 мм. Максимальная грузоподъемность — 730 кг. То есть столько же, сколько у «нашего» Дастера с двухлитровым мотором, автоматом, и полным приводом. Двигатели те же, что и у нас — 1,6 (у нас 114 л. с, а у них 110 л. с.) и 2,0 л (143 л. с.).
Хоть доля продаж пикапов в России небольшая, тем не менее успех самому хозяйственному Дастеру был бы гарантирован. Ведь у него просто нет конкурентов. Другие представители этого класса больше и дороже. Вот поэтому мы надеялись, что Oroch все же у нас появится. Но девальвация рубля сделала эти ожидания напрасными.
Toyota Highlander
Новое поколение «горца» получило ОТТС в России. Однако, пройденная сертификация еще не означает немедленный старт продаж. Поэтому, предположим, что Toyota примет решение о том, когда модель появится в салонах дилеров, только после того, как закончится паника на фондовых рынках и курс рубля стабилизируется.
Напомним, что новый «Горец» построен на архитектуре TNGA и был представлен еще год назад на автосалоне в Нью-Йорке. Под капотом полноприводной машины работает атмосферный 6-цилиндровый мотор объемом 3,5 литра, который дефорсировали до налоговыгодных 249 л. с.
Audi e-tron
Этот кроссовер уже сертифицировали для продаж в России. Согласно ОТТС, электромобиль будет доступен нашим покупателям лишь в версии 55 quattro. То есть у него будет два тяговых электродвигателя. Тот, что на передней оси будет выдавать 192 л. с. (141 кВт), а тот, что сзади — 234 «лошади» (172 кВт). Суммаарная мощность силовой установки — 408 л. с., а одного заряда хватает на 400 км пути. В связи с неопределенностью на валютном рынке, компания вполне может перенести дату старта продаж.